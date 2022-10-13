Netflix стал рекордсменом по выпуску серий в третьем квартале 2022 года

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Площадка для стриминга Netflix за три месяца смогла представить более тысячи серий своих проектов, тем самым обогнав конкурентов. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на данные компании MoffettNathanson.

Сервис смог зафиксировать рекорд по числу оригинальных серий. Площадка в пять раз обошла показатели таких конкурентов, как Amazon Prime Video, Hulu, Disney+ и HBO Max. Netflix представил порядка 159 проектов в третьем квартале этого года. Таким образом, сервис смог побить предыдущий рекорд – 143 шоу в четвертом квартале прошлого года.

Самыми просматриваемыми многосерийными картинами этого квартала стали "Монстр: История Джеффри Дамера", "Песочный человек", "Кобра Кай", "Как обустроить комнату для секса" и "Очень странные дела".

Ранее сообщалось, что сериал про маньяка Джеффри Дамера стал одним из самых популярных на стриминговой платформе. Картина про него собрала свыше 701 миллиона часов просмотров. В свою очередь, сериал "Очень странные дела" набрал по просмотрам 1,35 миллиарда часов.

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