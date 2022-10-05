Михалков намерен взыскать более 24 млн руб с режиссера Досталя и его жены

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кинорежиссер Никита Михалков хочет взыскать свыше 24 миллионов рублей с режиссера Владимира Досталя и его жены Мариам, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Тверского районного суда Москвы Ксению Розину.

"В адрес Тверского суда Москвы поступило исковое заявление от Михалкова Никиты Сергеевича о взыскании с Досталя Владимира Николаевича и Досталь Мариам Захаровны задолженности по договору займа в размере 16 миллионов 380 тысяч 575 рублей", – заявила Розина.

Согласно иску, летом 2019 года подписывался договор займа под расписку на срок до декабря 2019 года. В адрес суда поступил иск Михалкова к Мариам Досталь о взыскании задолженности по договору займа в размере 8 629 267 рублей.

Ранее Михалков обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой распространить отсрочку по мобилизации на специалистов киноотрасли.

Режиссер выделил специалистов, которые заняты на съемках общественно значимых проектов. При этом, по словам Михалкова, речь идет об отсрочке только на период работы над обозначенными проектами.



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