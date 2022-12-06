Гоген Солнцев попал в больницу – СМИ

Фото: TACC/Антон Новодережкин

Шоумена Гогена Солнцева госпитализировали в Москве, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, находясь в нетрезвом состоянии, актер упал и ударился головой. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сильное алкогольное опьянение.

Отмечается, что Солнцев находится в отделении токсикологии.

Накануне сообщалось, что Григорий Лепс и его охранник устроили драку в одном из баров на Московском проспекте Санкт-Петербурга. Адвокат пострадавшего Евгений Хейфец рассказал, что его подзащитный играл в нарды, когда в заведение зашел певец и потребовал пустить его играть.

Лепс якобы хотел поставить "пачку долларов", однако посетитель сказал, что у него нет таких денег, и попросил оставить его в покое. В ответ же певец ударил пострадавшего кулаком по лицу.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело в отношении неопределенного круга лиц.



Полиция возбудила уголовное дело по факту драки с участием Григория Лепса в Петербурге

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