В ГД отреагировали на драку с участием Лепса в Санкт-Петербурге

В ночь на 3 декабря Григорий Лепс подрался с одним из посетителей бара в Санкт-Петербурге. Мужчину ударил не только сам певец, но и его охранник. Пострадавший написал заявление в полицию: по словам адвоката, у его подзащитного сломан нос. Рассказываем все подробности инцидента.

"Тряс пачкой долларов"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Видео драки с участием Лепса рядом с баром на Московском проспекте Санкт-Петербурга распространилось по Сети. На кадрах мужчина по имени Дмитрий пытается напасть на певца, которого защищали охранники. После того как посетитель заведения получил от одного из телохранителей по лицу, бить его начал уже сам артист. В итоге у Дмитрия перелом носа со смещением, рассказал адвокат пострадавшего Евгений Хейфец.

По его словам, конфликт начался еще внутри заведения: когда Дмитрий проводил время за нардами, в бар зашел певец вместе со своей охраной и потребовал сыграть партию. "В руках тряс пачкой долларов, 10 тысяч в сумме. Хотел их поставить", – уточнил он.





Евгений Хейфец адвокат пострадавшего в драке с Григорием Лепсом Дмитрий рассмеялся и сказал, что у него таких денег нет и никогда не было. Ведь он обычный офисный работник. И попросил оставить его в покое. На что Лепс отдал охраннику свои очки и ударил Дмитрия кулаком в лицо.

Конфликт продолжился на улице, куда мужчину вывели охранники, чтобы извиниться. Вместо этого Дмитрия продолжили избивать, подчеркнул Хейфец. В разговоре с телеканалом Москва 24 он уточнил, что после драки возбуждено уголовное дело в отношении "неустановленных лиц" по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Однако РИА Новости утверждает со ссылкой на информированный источник, что на данный момент информация не соответствует действительности.

До драки Лепс в Санкт-Петербурге попал в скандальную ситуацию на собственном концерте. Исполняя на бис свой хит "Самый лучший день", певец в сердцах бросил микрофон и очки, после чего удалился со сцены. Позднее Лепс объяснил свое поведение болезнью, из-за которой "не все прошло по плану".

Не все так однозначно?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владелец бара Николай Белоусов рассказал "Невским новостям" другую версию событий. По его словам, Лепс приезжает в это заведение не впервые, но в тот вечер он был расстроен из-за неудачного концерта. К певцу начал приставать другой постоянный гость, который "очень крепко выпил".

"На камерах видно, что внутри заведения они разговаривали, а потом решили выйти на улицу. Все, что происходило на улице, видно на видео. Они "побуцкались" немного и вернулись. Один и второй заказали себе еще по стаканчику, пропустили. Потом Лепс рассчитался за свой заказ и ушел. Они сидели по разным сторонам", – отметил владелец заведения.





Николай Белоусов владелец бара, где произошла драка с участием Григория Лепса Всего конфликт длился три-четыре минуты. Его зачинщиком был пьяный гость, а не Лепс.

Белоусов подчеркнул, что после инцидента посетитель не вызывал себе скорую помощь. Не было заметно, что у гостя плохое самочувствие, добавил он. Также ни владелец бара, ни персонал ничего не слышали про предложение Лепса сыграть в нарды.

Комментируя драку с участием исполнителя, первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов призвал не делать преждевременных выводов и дождаться расследования всех обстоятельств дела.

"Буквально вляпался, что делать, но мы не знаем всех обстоятельств, чем это было вызвано. Возможно, это я не оправдываю, но людьми иногда в такой ситуации движет совершенно праведный гнев. Огульно сказать, что любой человек, который дошел до рукоприкладства, – преступник, я бы так не стал делать", – сказал парламентарий.

По мнению Шолохова, сам Лепс уже не раз пожалел о своем поведении. Однако ему все равно придется отвечать по той мере, которая будет определена, заключил депутат Госдумы.

