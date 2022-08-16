Раскрыты детали мошенничества с дочерью Лепса, обманутой на полмиллиона рублей

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Стали известны подробности инцидента с 37-летней дочерью певца Григория Лепса Ингой Лепсверидзе, которую на полмиллиона рублей обманула строительная фирма. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец".

Лепсверидзе хотела сделать ремонт в квартире, расположенной в элитном жилом комплексе на улице Сергея Макеева в Москве. По рекомендации подруги она обратилась в строительную фирму.

Контактом дочери Лепса выступил 46-летний Николай, с которым и был заключен договор на изготовление кухни в Германии. Мужчина также получил предоплату в размере 515 тысяч рублей (при полной стоимости гарнитура в немногим более 800 тысяч).

Впоследствии Николай стал реже отвечать на звонки, а когда отвечал, то сообщал, что сроки изготовления кухни затягиваются по независящим от него причинам. Позднее стало известно, что договор девушки с фирмой был аннулирован, а мужчина продолжал заниматься заказом как частное лицо.

Инга Лепсверидзе решила обратиться в полицию. По факту ее обращения проводится проверка, может быть возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание народного артиста России певцу Григорию Лепсу за большие заслуги в развитии эстрадного искусства.