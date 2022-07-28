Победитель "Голоса" отец Фотий рассказал, что Лепс завязал с алкоголем

Фото: Москва 24

Певец Григорий Лепс встал на путь исправления и уже много лет почти не употребляет алкоголь. Об этом победитель проекта "Голос", иеромонах Фотий рассказал в интервью проекту Москвы 24 "Историс. Откройте, Давид".

По его словам, певец уже проходил лечение. "То есть сейчас он, конечно, очень аккуратно с алкоголем, насколько я знаю. Уже много лет он практически не пьет, пошел по пути исправления", – сказал священнослужитель.

Иеромонах вспомнил, что был в гостях у Лепса. "Я видел его коллекцию икон: пускай это коллекция, но все-таки это огромный иконостас. Я думаю, здесь не только в искусстве дело: они помогают ему совсем уж не скатиться в каких-то грехах", – добавил отец Фотий.

"Люди заблуждаются, думая, что церковь – это только свечки, патриарх Кирилл и пропаганда". Давид Виннер провел день со священнослужителем, победителем шоу "Голос", отцом Фотием. Как ему удается совмещать карьеру певца и служение церкви? Почему лишний вес – это грех, и можно ли заниматься йогой? Что отец Фотий думает о современном театре, постановках Богомолова, мемах на религиозную тему, юморе Урганта и Бузовой? Можно ли прощать звездам "танцы на кресте"? Грех ли пить вино? И как каждому человеку научиться искусству – любить?

Смотрите полное интервью иеромонаха Фотия в проекте Москвы 24 "Историс. Откройте, Давид".