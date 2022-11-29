Режиссер Стивен Спилберг заразился коронавирусом – СМИ

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Известный американский режиссер Стивен Спилберг заразился коронавирусом. Об этом сообщает Deadline.

Болезнь режиссера стала причиной его отсутствия на церемонии Gotham Awards в Ночью-Йорке в ночь на 29 ноября. О том, что Спилберг заразился COVID-19, рассказал актер Пол Дано, сыгравший роль в фильме режиссера "Фабельманы".

Сюжет картины Спилберг разработал во время пандемии коронавируса. На 73-м Берлинском международном кинофестивале режиссеру планируют вручить "Золотого медведя". Награды Спилберга удостоили за пожизненные достижения.

За время кинематографической деятельности режиссера 19 раз номинировали на премию "Оскар". В 1999 году он получил награду за лучшую режиссерскую работу над фильмом "Спасти рядового Райана", в 1994 году – за фильм "Список Шиндлера".

Ранее Спилберг раскритиковал стриминговые сервисы за перенос фильмов из кинотеатров на платформы потокового вещания в период пандемии коронавируса. По словам режиссера, подобные действия изменили индустрию кино.

Сейчас же представители индустрии пытаются оценить предпочтения зрителей в кинотеатрах и выяснить, какие фильмы они захотят смотреть на больших экранах.



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