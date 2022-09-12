Актрису Джину Лоллобриджиду госпитализировали с переломом бедра

Фото: ТАСС/DPA/Horst Ossinger
Итальянскую актрису Джину Лоллобриджиду, известную по ролям в фильмах "Фанфан-Тюльпан" и "Собор Парижской Богоматери", госпитализировали со смещенным переломом бедра. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.
По словам специалистов, на данный момент здоровью девяностопятилетней артистки ничего не угрожает. Кроме того, уточняет издание Fatto Quotidiano, врачи должны будут сделать Лоллобриджиде операцию.
Ранее сообщалось, что британский актер Мэтт Смит во время съемок сериала "Дом дракона" получил ранение мечом. Артист Фабьен Франкель, принимающий участие в проекте, поделился, что инцидент произошел в самом начале работы над программой.
Также сообщалось, что режиссер Джеймс Кэмерон приступил к съемкам четвертой части фильма "Аватар". По его словам, следующие картины будут выходить раз в два года с 2022 по 2028 год. Кэмерон также отметил, что зрители смогут увидеть "Аватар-2" в кинотеатрах в декабре этого года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: