Актрису Джину Лоллобриджиду госпитализировали с переломом бедра

Фото: ТАСС/DPA/Horst Ossinger

Итальянскую актрису Джину Лоллобриджиду, известную по ролям в фильмах "Фанфан-Тюльпан" и "Собор Парижской Богоматери", госпитализировали со смещенным переломом бедра. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

По словам специалистов, на данный момент здоровью девяностопятилетней артистки ничего не угрожает. Кроме того, уточняет издание Fatto Quotidiano, врачи должны будут сделать Лоллобриджиде операцию.

Ранее сообщалось, что британский актер Мэтт Смит во время съемок сериала "Дом дракона" получил ранение мечом. Артист Фабьен Франкель, принимающий участие в проекте, поделился, что инцидент произошел в самом начале работы над программой.

Также сообщалось, что режиссер Джеймс Кэмерон приступил к съемкам четвертой части фильма "Аватар". По его словам, следующие картины будут выходить раз в два года с 2022 по 2028 год. Кэмерон также отметил, что зрители смогут увидеть "Аватар-2" в кинотеатрах в декабре этого года.