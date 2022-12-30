"Российская газета" запустила специальный проект "Кухни народов СССР"

Фото: Валентин Кузьмин, Р. Поздняков/Фотохроника ТАСС

В канун Нового года и 30 декабря – 100-летия со дня образования Советского Союза – "Российская газета" запустила спецпроект "Кухни народов СССР".

Читатели смогут сесть за виртуальный дастархан, или скатерть-самобранку, – кому как больше нравится, и вспомнить, как вкусно люди дружили, как узнавали друг друга. Как благодаря сытной и здоровой еде жили, делали карьеру, влюблялись, продвигали свои культуры. Все как у 15 героев и авторов "Российской газеты": они откроют природу единства праздника и будней через философию еды.

В проекте приняли участие представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, первый президент Кыргызской Республики Аскар Акаев, молдавская эстрадная певица Надежда Чепрага, певец, победитель телепроекта "Голос" Сергей Волчков, артист балета Гедиминас Таранда, врач-кардиолог Юрий Бузиашвили и другие.

Ранее на портале мэра и правительства Москвы запустили спецпроект "Как стать cуперхозяином", содержащий сервисы, советы и профессиональные инструкции для владельцев животных.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!