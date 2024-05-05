ЦПВС сообщил о восьми нарушениях коалицией США в небе над Сирией

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Две пары истребителей F-15 и три пары штурмовиков А-10 Thunderbolt международной коалиции во главе с США восемь раз за прошедшие сутки нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майора Юрия Попова.

По его словам, такие действия создают предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряют обстановку в воздушном пространстве Сирии.

Попов добавил, что за прошедшие сутки со стороны коалиции было зафиксировано пять случаев нарушения протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее стало известно, что истребитель международной коалиции во главе с США уничтожил пусковую установку в Сирии в рамках самообороны после неудавшегося ракетного удара по военной базе в районе Румейлан в Сирии. Уточняется, что американские военнослужащие при атаке на базу не пострадали.