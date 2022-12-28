Сервис "Переезд в Москве" открылся на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сервис "Переезд в Москве" для тех, кто решил поменять место жительства, открылся на портале мэра и правительства столицы.

"Суперсервис на mos.ru в удобном и структурированном формате даст горожанам всю необходимую информацию о том, как зарегистрироваться по новому адресу, записать детей в школу или детский сад, оформить медицинские справки и многое другое", – рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, в каталоге "Услуги" необходимо зайти в раздел "Жилье, недвижимость, земля", выбрать "ЖКУ, обслуживание жилья", нажать на кнопку "Переезд в Москве". Этот сервис можно найти и в поисковой строке.

"В суперсервисе "Переезд в Москве" объединено несколько десятков электронных услуг и сервисов портала mos.ru, все они адаптированы под конкретные жизненные ситуации", – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

На данный момент в сервисе можно воспользоваться около 179 персональными наборами инструкций. В нем можно узнать о том, как зарегистрироваться по новому адресу, прикрепиться к поликлинике, передавать показания счетчиков, оплачивать единый платежный документ и многое другое.

В сервисе также созданы персональные сценарии для семей. Например, для молодой пары, которая переезжает в новую квартиру и ожидает появление ребенка. В таком случае сервис подскажет, как прикрепиться к женской консультации, какие анализы необходимо сдать беременной женщине, где оформить заявку на получение питания на молочной кухне. Если в семье уже есть дети дошкольного или школьного возраста, тогда в сервисе создана помощь по записи в детский сад или школу а также на дополнительные занятия, в том числе запись на оформление необходимых медсправок.

Сервис "Переезд в Москве" в будущем планируют дополнять информацией о досуге, особенностях социальной помощи, инструкциями для водителей и пассажиров и другой информацией.

Ранее на mos.ru выпустили спецпроект "Как стать cуперхозяином", содержащий советы и профессиональные инструкции для владельцев животных. В нем объединили услуги и сервисы, необходимые для заботы о животных.

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