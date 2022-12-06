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Карту москвича теперь можно оформить только онлайн на портале mos.ru

Карту москвича теперь можно оформить только онлайн на портале mos.ru

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Теперь подать заявление на изготовление карты москвича можно только в электронном виде на портале mos.ru. Направить заявление можно в любое удобное время, а в личном кабинете будет отражаться ход его рассмотрения.

Кроме того, теперь горожанам требуется указывать минимальный объем информации о льготном статусе. Система сама проверит, подтверждаются ли сведения о льготной категории человека в городских информационных системах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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