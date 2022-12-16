На mos.ru расширился список услуг сетевых организаций для застройщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На портале mos.ru застройщикам стали доступны новые услуги от МОЭК, Мосгаза и "Объединенной энергетической компании". Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что к имеющимся 26 услугам добавились услуги по выдаче актов о выполнении технических условий от трех перечисленных компаний. Всего же на сайте можно получить услуги семи столичных сетевых организаций.

Теперь застройщикам стал доступен полный перечень услуг по подключению к инженерным сетям. Как рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, застройщики могут не только подавать онлайн-заявки в сетевые организации, но и досылать документы, отслеживать ход предоставления услуги, подписывать бумаги электронной подписью.

По словам чиновника, перевод услуг ресурсоснабжающих организаций в онлайн позволит ускорить процесс подключения объектов к инженерным сетям. Отмечается, что за последние четыре года застройщики подали в электронном виде свыше 37 тысяч соответствующих заявок.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что все городские системы Москвы, в том числе портал мэра, полностью перешли на отечественное ПО. Он также отметил, что в последнее время на них было совершено большое число кибератак, но системы выстояли.



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