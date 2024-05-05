Актер из "Титаника" Бернард Хилл умер в возрасте 79 лет

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Британский актер Бернард Хилл, наиболее известный как капитан лайнера "Титаник" Эдвард Смит из одноименного фильма и король Теоден из кинотрилогии "Властелин колец", скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на его агента.

"Бернард Хилл скончался сегодня рано утром", – говорится в сообщении.

Причина смерти на данный момент не раскрывается.

Хилл родился 17 декабря 1944 года в Манчестере. Свою актерскую карьеру он начал в 1976-м, но более чаще на экранах стал появляться лишь в середине 1990-х. Первой главной ролью Хилла стал фильм 1996 года "Призрак и Тьма", в котором он снялся вместе с американскими актерами Вэлом Килмером и Майклом Дугласом.