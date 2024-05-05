Yle: Финляндия планирует построить завод по производству тротила

Финляндия хочет срочно построить завод по производству тротила на фоне критического дефицита взрывчатых веществ из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает Yle.

"Нам необходимо значительно увеличить производство взрывчатых веществ. Поэтому мы должны серьезно рассмотреть роль отечественной промышленности в этом вопросе", – заявил министр обороны страны Антти Хяккянен.

Отмечается, что переговоры о создании завода проводились с представителями бизнес-сообщества, инвесторами и участниками рынка оборонной промышленности.

Хяккянен подчеркнул, что государство будет играть ключевую роль в решении вопроса о создании завода. Он отметил, что решения необходимо принимать уже сейчас, "чтобы через год или два началось производство".

По словам министра, создание завода является совместным проектом и продвигается в тесном диалоге со странами Северной Европы и другими союзниками. На данный момент решение о том, где будет возведен завод, еще не принято.

Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов рассказал, что Финляндия к началу 2024 года суммарно оказала Украине военную помощь на 1,6 миллиарда евро. По данным, публикуемым в СМИ, можно предположить, что Хельсинки поставляют ВСУ в том числе различные типы ПЗРК, артиллерийские системы и боеприпасы к ним, тяжелые минометы, стрелковое оружие, гранатометы и другое вооружение, заявил Кузнецов.