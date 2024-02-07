Посол РФ заявил, что Финляндия оказала военную помощь Киеву на 1,6 млрд евро

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Финляндия оказала Украине военную помощь на 1,6 миллиарда евро, это совокупный объем к началу 2024 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посла России в Финляндии Павла Кузнецова.

"Хотя финны и не раскрывают конкретное содержание военной помощи Украине, речь в любом случае идет о летальном оружии", – подчеркнул он.

По данным, публикуемым в СМИ, можно предположить, что Хельсинки поставляют ВСУ в том числе различные типы ПЗРК, артиллерийские системы и боеприпасы к ним, тяжелые минометы, стрелковое оружие, гранатометы и другое вооружение, заявил Кузнецов.

Дипломат напомнил, что в начале 2023 года Финляндия передала Украине шесть инженерных машин разминирования на базе танка Leopard 2. Помимо этого, финские инструкторы принимают участие в подготовке украинских боевиков на территории Польши и Великобритании, добавил он.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европарламент одобрит новую программу помощи Евросоюза Украине в 50 миллиардов евро до конца февраля.

До этого Совфед России выразил протест против поставок оружия украинской армии со стороны западных стран. Сенаторы указали, что полученное вооружение используется для разрушения гражданской инфраструктуры и убийства мирных жителей.