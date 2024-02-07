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07 февраля, 15:55

Политика

Европарламент до конца февраля одобрит выделение Украине 50 млрд евро – Боррель

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Европарламент одобрит новую программу помощи Евросоюза Украине в 50 миллиардов евро до конца февраля. Об этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил на пресс-конференции в Киеве, передает ТАСС.

Он уточнил, что Саммит ЕС одобрил соответствующую программу, сейчас ее обсуждают бюджетные власти ЕС, а именно Совет ЕС и Европарламент.

Накануне Боррель заявил, что Евросоюзу необходимо отказаться от поставок вооружений в третьи страны из-за конфликта на Украине. Предложение он озвучил в ходе встречи с главой МИД Польши Радославом Сикорским, который поддержал его идею.

До этого стало известно, что главы МИД стран Евросоюза сошлись во мнении, что поддержка Украины должна продолжаться. В ЕС ожидают, что договоренность по новому пакету помощи будет достигнута в ближайшее время.

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