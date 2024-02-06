Боррель призвал ЕС прекратить экспорт вооружений в третьи страны ради Украины

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

Евросоюзу необходимо отказаться от поставок вооружений в третьи страны из-за конфликта на Украине. Такое заявление сделал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Значительная часть нашей продукции экспортируется в третьи страны. Как я уже объяснил моим коллегам-министрам в последние дни, самый быстрый, дешевый и эффективный способ увеличить поставки боеприпасов на Украину – остановить поставки в третьи страны", – приводит его слова РИА Новости.

Это предложение Боррель озвучил во время встречи с главой МИД Польши Радославом Сикорским, который поддержал его идею. По мнению Сикорского, третьим странам необходимо "подождать" в вопросах импорта вооружений, так как поставки туда являются менее срочными в сравнении с Украиной.

Ранее Боррель сообщил, что главы МИД стран Евросоюза сошлись во мнении о необходимости дальнейшей поддержки Украины. В ЕС ожидают, что договоренность по новому пакету помощи будет достигнута в ближайшее время, добавил он.

До этого СМИ сообщали о том, что западные страны собираются использовать российские активы в качестве залога за долговые обязательства для финансирования Киева.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения