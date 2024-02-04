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Украину ждет масштабное и самое сложное для нее наступление ВС РФ с самого начала спецоперации. Об этом заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью местным СМИ.

Он раскритиковал заявление начальника ГУР Украины Кирилла Буданова о том, что армия России "выдохнется" к весне этого года и уступит инициативу украинским войскам. По словам Карасева, наступление РФ только начинается.

Эксперт также указал на то, что на сегодня Киев сталкивается не только с тяжелой ситуацией на фронте, но и с высоким внутриполитическим напряжением. Украинские ресурсы истощены, а западные страны оказывают Киеву мизерную помощь.

В связи с этим Карасев заявил, что предстоящие два–три месяца станут самыми опасными для Украины с точки зрения обстановки на фронте.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что европейцы должны дать Украине все необходимое вооружение без каких-либо условий. Он также сообщил, что действующие киевские власти "надевают на людей розовые очки", заставляя верить в хорошее положение дел на фронте для ВСУ.

До этого СМИ писали о том, что Валерий Залужный в приватном разговоре с Владимиром Зеленским сообщил ему, что в ближайшее время улучшения ситуации на поле боя не будет, причем вне зависимости от того, кто займет место главкома ВСУ после него.

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