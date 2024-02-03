Володин оценил решение ЕС выделить Киеву 50 млрд евро

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Европейские лидеры, приняв решение о выделении Киеву 50 миллиардов евро, обрекают свои страны на проблемы и действуют вопреки национальным интересам. Об этом в своем телеграм-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"В этой ситуации неизбежен приход к власти новых лидеров европейских стран и депутатов Европарламента, которые будут решать внутренние проблемы и бороться за благополучие европейцев", – подчеркнул он.

Как отметил парламентарий, средства из бюджета ЕС потратят на эскалацию конфликта вместо помощи населению Европы. Володин напомнил, что в Бельгии, Греции, Италии, Литве, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Франции и Германии наблюдается тяжелая ситуация в сельском хозяйстве.

"В прошлом году количество банкротств в Германии выросло на четверть, а во Франции закрылось рекордное за последние шесть лет число компаний. Политика уничтожения экономики Европы отвечает только интересам Вашингтона", – указал он.

15 декабря стало известно, что Венгрия наложила вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро. План включает в себя ежегодное выделение по 12,5 миллиарда евро в виде грантов и кредитов.

1 февраля в прессе отметили, что представители ЕС попытаются вновь уговорить Орбана одобрить помощь Киеву. Позднее стало известно, что членам Евросоюза удалось достичь договоренности. При этом Венгрия получила гарантии, согласно которым ее замороженные средства в фондах ЕС не будут направлены на Украину.



Премьер-министр Венгрии назвал абсурдным предложение ЕК выделить Киеву 50 млрд евро