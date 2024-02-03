Фото: 123RF/palinchak

Европейцы должны дать Украине все необходимое вооружение без каких-либо условий. Такое требование озвучил бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию Le Figaro.

Он сообщил, что действующие киевские власти "надевают на людей розовые очки", заставляя верить в хорошее положение дел на фронте для ВСУ. Однако в реальности ситуация на поле боя сильно отличается от заявлений правительства, а люди тем временем не понимают, для чего нужна новая мобилизация.

Кроме того, добавил Порошенко, у украинских войск заканчиваются снаряды, что является еще одной большой проблемой для армии.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о ходе боевых действий, в частности, о сложной ситуации под Авдеевкой.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после провала контрнаступления ВСУ российские военные сохраняют инициативу на всей линии боевого соприкосновения. По его словам, подразделения ВС России продвигаются вперед, расширяют зоны контроля и улучшают свое положение по переднему краю.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения