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Возможная отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного станет для него политической расправой со стороны режима украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Он считает, что Зеленский такой же "провальный менеджер", как и Залужный. Украинский президент, чтобы задержаться у власти под надуманными предлогами, отменил президентские выборы и пытается свои просчеты и неудачи повесить на подчиненного, рассказал Шеремет. По его мнению, возможная отставка главкома – не кадровая ротация, а политическая расправа.

Депутат добавил, что Зеленский – "зависимая прозападная марионетка", которая действует в интересах других стран. У него в отличие от Залужного нет поддержки украинского народа, заключил политик.

Ранее СМИ писали, что Киев предупредил американскую администрацию о решении Зеленского отправить в отставку Залужного. По информации журналистов, в Белом доме не поддержали решение, но и не высказали ничего против, посчитав это "суверенным выбором" украинского президента.

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