Боррель рассчитывает, что новый пакет помощи Киеву будет согласован в ближайшее время

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Главы МИД стран Евросоюза сошлись во мнении, что поддержка Украины должна продолжаться. В ЕС ожидают, что договоренность по новому пакету помощи будет достигнута в ближайшее время. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

Боррель отметил, что вопрос продолжения военной поддержки Украины имеет непосредственное значение для безопасности Евросоюза.

"Я надеюсь, что решение по фонду поддержки Украины в рамках Европейского фонда мира поступит в ближайшее время", – отметил он.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что выделяемые 50 миллиардов евро Украине будут направлены на поддержание экономики страны. При этом Орбан выразил уверенность в том, что баланс сил в зоне боевых действий не перераспределится в пользу Украины.