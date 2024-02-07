Совфед выразил протест против поставок оружия ВСУ странами Запада

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Совет Федерации РФ выразил протест против поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) западными странами. Российские сенаторы уверены, что поставки вооружения украинской армии превращает эти государства в прямых соучастников киевского режима. Об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента РФ.

В опубликованном документе указано, что при помощи предоставленных Киеву Западом оружия, боеприпасов и военной техники совершаются убийства мирных жителей и разрушение объектов гражданской инфраструктуры. Сенаторы уверены, что украинские военные используют американские реактивные системы залпового огня HIMARS, британско-французские крылатые ракеты типа Storm Shadow/SCALP и снаряды с обедненным ураном, опасные для мирного населения мины немецкого (AT2) и французского (HPD F2) производства, чешские реактивные системы залпового огня Vampire и другое оружие.

Кроме того, в Совфеде отметили, что на западные страны, поставляющие Украине вооружение, ложится ответственность за гибель мирных граждан, включая женщин и детей, разрушение объектов гражданской инфраструктуры и грубые нарушения международного права.

СФ призвал парламенты Великобритании, Америки, Франции, Чехии и других стран – членов Североатлантического альянса и Евросоюза осознать прямую ответственность своих государств за гибель людей в результате атак ВСУ и принять меры по прекращению предоставления военной помощи Киеву.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не смогут предоставлять военную помощь Украине, если на эти цели не выделят дополнительные средства. Он считает, что украинская армия уже испытывает дефицит боеприпасов из-за прекращения поставок. Нынешнее положение дел в рядах ВСУ Кирби назвал сложным.

До этого американский сенат представил компромиссный законопроект о выделении дополнительного финансирования в текущем финансовом году. Документ предусматривает выделение 118,28 миллиарда долларов, из которых порядка 60 миллиардов планируется отправить на поддержку Украины.

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