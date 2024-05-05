Патриарх Кирилл по телемосту поздравил с Пасхой космонавтов на МКС

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Во время телемоста Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Пасхой российских космонавтов, находящихся на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

"Выражаю восхищение вашим подвигом, вашими трудами. Рад видеть вас в таком добром здравии и хотел бы от всего сердца пожелать вам успехов в ваших трудах, здоровья крепкого, ну и помощи Божией, – сказал глава РПЦ.

Он также благословил космонавтов и отметил, что полеты в космос еще долгое время будут считаться подвигом.

В свою очередь, космонавты поблагодарили патриарха и поздравили его в ответ.

"Нам, конечно, выпала такая судьба, что в этот день мы, к сожалению, далеко от наших семей, не можем попробовать кулич. Но мы сердцем и душой, конечно же, на Земле. Спасибо вам за теплые слова", – сказал командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

Православных христиан и всех россиян со Светлой Пасхой поздравил Владимир Путин. Он подчеркнул, что этот светлый праздник пробуждает у людей самые добрые чувства, дарит радость и надежду.

Глава государства отдельно обратил внимание на работу РПЦ, которая прикладывает все усилия для сохранения культурного, исторического и духовного наследия РФ. Президент поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за вклад в сбережение ценностей православия и традиций.