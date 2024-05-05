Пушилин передал щенка девочке Маше из Макеевки по поручению Путина

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д.В."

Девочке Маше из Макеевки, которая каждый день после школы встречает российских летчиков из подразделения "Архангелы" с флагом России, подарили щенка по поручению Владимира Путина. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

"История Маши из Макеевки облетела всю страну. Заслышав в небе шум мотора, она не один год выбегает из дома, чтобы встречать и провожать наших "крылатых архангелов" с флагом Российской Федерации", – написал он.

Пушилин рассказал, что по поручению Путина он совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко передали Маше щенка, которого она очень хотела.

По словам главы ДНР, отец девочки – военный, защищающий Донбасс с 2015 года, а ее брат Дмитрий – сотрудник МЧС. Маша регулярно встречает летчиков с российским флагом и узнав об этом, пилоты пригласили ребенка на аэродром.

Ранее Путин подарил детский компьютер и плюшевого медведя дочери пригласившего президента РФ в гости сотрудника Тульского онкодиспансера Ярослава Швецова. Девочка в ответ подарила президенту Россию плюшевого зайца.

До этого президент России исполнил мечту восьмилетней Кристины из Южно-Сахалинска в рамках благотворительной акции "Елка желаний". Она хотела посетить Байкал.