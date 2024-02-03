Путин подарил компьютер и плюшевого медведя дочери тульского медика

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Владимир Путин подарил детский компьютер и плюшевого медведя дочери пригласившего президента РФ в гости сотрудника Тульского онкодиспансера Ярослава Швецова. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что семья Швецовых получила коттедж по программе поддержки медицинских работников. Во время осмотра дома гостями дочь Ярослава подарила Путину плюшевого зайца.

"Вам на победу!" – добавила она.

В ответ на это российский президент тоже вручил подарки девочке: детский компьютер и плюшевого медведя. Затем девочка прочитала стихотворение Ольги Емельяновой "Любовь к Родине", после чего все отправились пить чай.

Ранее Владимир Путин исполнил мечту восьмилетней Кристины из Южно-Сахалинска в рамках благотворительной акции "Елка желаний". Она хотела посетить Байкал.

Девочка несколько дней провела на Байкале вместе с родными. Семья побывала на экскурсиях как по самому озеру, так и по окрестным тематическим музеям. Кристина познакомилась и с местными традициями. Так, ей устроили катание на собачьих упряжках. 9 января российский лидер позвонил Кристине, чтобы узнать у нее, как прошло путешествие.