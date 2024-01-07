Путин исполнил мечту девочки в рамках акции "Елка желаний"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин исполнил мечту восьмилетней Кристины из Южно-Сахалинска в рамках благотворительной акции "Елка желаний". Она хотела посетить Байкал, сообщает телеканал "Россия 24".

"Байкал, привет! Я счастлива", – сказала Кристина.

Уточняется, что она живет в Южно-Сахалинске, учится на пятерки и занимается спортивной аэробикой.

До этого президент России исполнил желание 11-летнего Никиты Мирошниченко, который мечтал побывать на экскурсии в "Эрмитаже". Пятиклассник живет с семьей в Костроме и увлекается историей. Вместе с родителями и старшей сестрой Никита побывал в музее, где осмотрел экспозицию и парадные залы Зимнего дворца.

Кроме того, министр культуры Сергей Кравцов исполнил мечту шестилетней Ангелины из Екатеринбурга, которая мечтала побывать в Московском зоопарке. Вместе с сестрой и мамой они приехали в Москву и вместе с министром встретились с пандой Жуи, а потом познакомились животными.

Мэр Москвы подвел итоги работы благотворительного сервиса на портале mos.ru