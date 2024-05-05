В "Аптекарском огороде" расцвела первая сирень

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первая сирень в столице расцвела на весеннем фестивале цветов в ботаническом саду МГУ имени Ломоносова "Аптекарский огород". Об этом сообщают в телеграм-канале сада.

Отмечается, что массовое цветение ожидается к середине мая, а фестиваль завершится в начале июня.

Всего в коллекции "Аптекарского огорода" имеется свыше 50 видов и сортов сирени, например, венгерская, амурская, японская, Мейера, а также многочисленные сорта сирени обыкновенной. В 2015 году коллекция пополнилась сортами отечественного происхождения.

"Считается, что русские сорта – лучшие в мире. Многие из них носят гордые названия, связанные с победой в Великой Отечественной войне. Среди новых сиреней в коллекции сада – "День Победы", "Маршал Бирюзов", "Маршал Конев", "Маршал Соколовский", "Вечерний звон", "Вечерняя Москва" и сорт "Михайло Ломоносов", – говорится в сообщении.

Ранее в Субтропической оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" началось массовое цветение стрелиций, известных как "райские птицы". Уточняется, что стрелиция довольно медленно растет и может достигнуть до двух метров в высоту. При этом цветет она на третий-пятый год жизни.