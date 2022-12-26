Бутылку вина 1817 года и банки из-под черной икры XIX века нашли в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Археологи нашли в Москве бутылку вина 1817 года, банки из-под черной икры XIX века и ножку старинного стеклянного бокала ремер XVII века. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Кроме того, специалистам удалось обнаружить бутылку для минеральной воды, которая пролежала в земле почти 150 лет.

В ходе археологического сезона 2022 года на территории ТиНАО было также найдено пушечное ядро времен Отечественной войны 1812 года. По словам Емельянова, сегодня оно не представляет опасности.

В уходящем году археологические работы были проведены на 659 площадках столицы. Площадь раскопок составила более 10 тысяч квадратных метров. Всего археологи обнаружили около 12 тысяч артефактов.

Ранее большую курительную трубку XVIII века нашли на Тверской улице в Москве. Размер трубки составляет 10 на 6 сантиметров. В общей сложности на улице археологи обнаружили более 20 старинных курительных трубок и их фрагментов. Их нашли на глубине 830 сантиметров.

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