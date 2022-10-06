Археологи нашли курительную трубку XVIII века в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Большую курительную трубку XVIII века нашли на Тверской улице в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что трубку нашли в районе дома 10. Ранее археологи обнаружили подобную трубку в Замоскворечье. Свежая находка имеет граненую эллипсовидную чашку, украшенную штампованными орнаментами раковины моллюсков и растительными узорами. Размер трубки составляет 10 на 6 сантиметров.

В общей сложности на Тверской улице археологи обнаружили более 20 старинных курительных трубок и их фрагментов. Их нашли на глубине 830 сантиметров. Вместе с курительными принадлежностями в центре Москвы обнаружили монеты, помадные банки, стеклянные флаконы, пуговицы, посуду из фарфора, фаянса.

После петровского указа всем трактирам в России полагалось иметь курительный табак. При проведении археологических работ в столице часто встречаются еще и восточные трубки, которые по форме напоминают кофейную чашку. Продукция отечественных мастеров пользовалась большим спросом, так как глиняные трубки были хрупкими и часто разбивались.

Ранее сообщалось, что в ходе реставрации в главном доме столичной усадьбы Бахрушиных обнаружили 109 грампластинок начала ХХ века. Их нашли в закрытой нише стены. По словам директора музея Кристины Трубиновой, эти пластинки ранее считались пропавшими.



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