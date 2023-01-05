Первая в 2023 году Московская музейная неделя начнется 9 января

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Первая в 2023 году познавательная акция "Московская музейная неделя" пройдет в столице с 9 по 15 января, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, участники программы будут бесплатно принимать посетителей в определенные дни, у каждой он свой. Посмотреть расписание и оформить электронный билет можно на официальных сайтах учреждений или на сайте мэра и правительства Москвы.

В 2022 году выставки в рамках мероприятия посетили более 1,3 миллиона человек. Больше всего гостей приняли музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", Музей космонавтики, Музей Москвы и Дарвиновский музей.

В этом году участников ждут экспозиции, посвященные истории, искусству, технологиям и естественным наукам.

Заключительная в прошлом году акция "Московская музейная неделя" проходила с 12 по 18 декабря. Она была посвящена усадебной жизни России столетия назад: посетителей познакомили с предметами искусства того времени – картинами и коллекциями фарфора, которые сохранились в музее-усадьбе "Останкино". В Государственном музее Пушкина все желающие могли побывать на выставке живописи.

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