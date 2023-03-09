Москвичей предупредили об облачной погоде с небольшими осадками

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода и небольшие осадки ожидают столицу и область в четверг, 9 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит от 0 до 2 градусов тепла, в области – от 3 градусов мороза до 2 градуса тепла. На дорогах ожидается гололедица.

Скорость юго-западного и западного ветров составит 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 735 миллиметров ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и Московской области до вечера субботы. Предупреждение будет актуально до 21:00 11 марта.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что москвичей в выходные дни ожидают колебания столбиков термометров от 16 градусов мороза до 4 градусов тепла.

По словам синоптика, в субботу будет очень нестандартная для весны ситуация. Так, ночью прогнозируется температура до 11–16 градусов мороза.

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