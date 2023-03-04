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Общество

"Специальный репортаж": мама в 16

"Специальный репортаж": мама в 16

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Обычно россиянки впервые становятся мамами ближе к 30-ти годам. Многие стремятся построить карьеру и не спешат заводить детей. Но есть и те, кто не задумывается ни о чем во всех смыслах и рожает уже в 16 и даже в 13 лет.

Специальный корреспондент Яна Гордиенко поговорила с юными матерями и выяснила, как те получают образование с младенцами на руках. А потом узнала, что некоторые из девушек больше не проводят время праздно в подъездах, а моют их.

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