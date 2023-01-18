Минпросвещения предложило отложить законопроект о запрете иностранцам усыновлять детей РФ

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Минпросвещения РФ предложило отложить рассмотрение законопроекта о запрете иностранцам из недружественных стран усыновлять детей из России. Об этом сообщил заместитель министра просвещения Российской Федерации Андрей Корнеев.

Принятие законопроекта может поставить под угрозу сопровождение уже усыновленных детей из России, считают в министерстве.

"Как официальный представитель правительства я прошу все-таки чуть отложить рассмотрение законопроекта, дождаться официальной позиции правительства, чтобы консолидированно приняли соответствующее решение", – цитирует его ТАСС.

С инициативой о запрете на усыновление детей из России гражданам недружественных стран выступили лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, а также депутаты Борис Чернышов (ЛДПР), Дмитрий Певцов ("Новые люди"), Нина Останина (КПРФ) и Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За правду") в начале августа 2022 года.

Как сообщила Лантратова, законопроект необходим из-за отсутствия возможности контролировать дальнейшую судьбу усыновленных детей-сирот. Кроме того, в некоторых случаях усыновленных детей использовали для сексуальной эксплуатации и рабского труда.



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