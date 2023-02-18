"Специальный репортаж": грешительный запрет

Каждая третья россиянка хотя бы раз делала аборт. Такая статистика не устраивает РПЦ. Служители церкви всегда выступали против прерывания беременности, а теперь предложили проводить такие операции только с согласия будущего отца.

Специальный корреспондент Женя Лебедева задумалась: имеет ли мужчина право на такое вето? Ведь только за половину прошлого года в стране зарегистрировано больше 300 тысяч разводов, и далеко не каждый бывший супруг выплачивает алименты.

Подробности – в программе "Специальный репортаж".