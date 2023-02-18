Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что городские службы приступили к работе в режиме повышенной готовности. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Городские службы работают в режиме повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов", – заявил вице-мэр.

Бирюков напомнил, что в ночь с 18 на 19 февраля в Москве ожидается сильный снегопад. Прирост снега может составить до 10 сантиметров. Кроме того, возможны порывы ветра скоростью до 17 метров в секунду.

К уборке последствий снегопада планируется также привлечь роторную и другую технику, средства малой механизации и бригады дворников.

Петр Бирюков добавил, что городские службы регулярно отслеживают состояние улично-дорожной сети. Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров и пространств у остановок общественного транспорта.

На МКАД и в ТиНАО для помощи водителям грузовых автомобилей организовано дежурство тягачей.

Горожан попросили соблюдать осторожность на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи автомобили. На трассах рекомендуется строго соблюлать скоростной режим и дистанцию, а также отказаться от резких маневров.

Ранее Главное управление МЧС России по Москве сообщило, что в столице с 11:00 18 февраля и до конца суток ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Погода в городе ухудшится из-за фронтальной зоны активного циклона.

Жёлтый уровень погодной опасности в Москве продлили до вечера 18 февраля

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!