МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По прогнозам синоптиков Росгидромет, из-за фронтальной зоны активного циклона в Москве с 11:00 18 февраля и до конца суток ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, а также метель и снежные заносы с гололедицей на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В связи с непогодой в ведомстве напомнили жителям и гостям столицы об основных мерах безопасности на улице и за рулем авто.

Водителям рекомендуют значительно снизить скорость движения на автомобиле, а также увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Также следует избегать внезапных маневров, как, например, обгоны, перестроения и опережения. Москвичам посоветовали не парковать автомобиль около деревьев.

Пешеходам на улице, по рекомендации МЧС, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. В ведомстве призывают не оставлять детей без присмотра, а также быть крайне внимательными и осторожными на улице.

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Метеопредупреждение будет действовать до вечера субботы, 18 февраля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что к утру понедельника, 20 февраля, в столице высота сугробов впервые за всю зиму достигнет 40 сантиметров из-за длительного снегопада на выходных.

Кроме того, синоптик предупредил, что в День защитника Отечества, 23 февраля, жителей и гостей Москвы ожидает морозная и суровая погода. Так, температура 23 и 24 февраля ночью будет -11...-16 градусов, а днем – около -5...-7 градусов, что ниже нормы примерно на 4 градуса.

"Атмосфера": облачная погода и снег ожидаются в Москве в выходные 18–19 февраля

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