Москвичей предупредили об облачной погоде, гололедице и снежных заносах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

По прогнозам синоптиков, в субботу, 18 февраля, в Москве ожидается облачная погода, а также небольшой снег, местами умеренный. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 5 до 7 градусов мороза. На дорогах прогнозируются снежные заносы и гололедица.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Метеопредупреждение будет действовать до вечера субботы, 18 февраля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что к утру понедельника, 20 февраля, в столице высота сугробов впервые за всю зиму достигнет 40 сантиметров из-за длительного снегопада на выходных.

Кроме того, синоптик предупредил, что в День защитника Отечества, 23 февраля, жителей и гостей Москвы ожидает морозная и суровая погода. Так, температура 23 и 24 февраля ночью будет -11...-16 градусов, а днем – около -5...-7 градусов, что ниже нормы примерно на 4 градуса.

"Атмосфера": облачная погода и снег ожидаются в Москве в выходные 18–19 февраля

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!