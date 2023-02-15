Частным клиникам в России могут разрешить выписывать рецепты онлайн

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Частным сетям клиник в России могут разрешить выписывать рецепты онлайн в рамках телеконсультаций. Соответствующий проект постановления правительства в скором времени планируется выставить на общественное обсуждение. Текст документа оказался в распоряжении газеты "Известия".

На сегодняшний день по закону "Об основах охраны здоровья граждан" на онлайн-консультации специалист вправе говорить о профилактике болезни, анализировать жалобы пациента, оценить эффективность лечения, а также принять решение о необходимости очного приема.

Однако выписывать рецепты во время такой консультации специалист не может. Даже корректировать назначенное лечение вправе только лечащий врач, который и установил диагноз во время очного приема.

Согласно закону, подобный механизм может быть изменен для частных клиник, являющихся участниками экспериментального правового режима. Такой режим для 15 медицинских организаций в Москве, Санкт-Петербурга, Перми и Ижевске и предусматривает данный проект, который был разработан Минэкономразвития.

Таким образом, предлагается, что продолжить лечение сможет другой врач, а не только тот, кто поставил диагноз. Решение будет принимать сам пациент. Однако новый врач должен обладать стажем не менее семи лет и работать в той же сети клиник, где был поставлен диагноз, а коррекция или назначение нового лечения возможны только по установленному ранее заболеванию.

Помимо этого, специалист сможет создать рецепт в виде электронного документа, но только по диагнозу, установленному во время очного приема.

За два года врачи московских поликлиник выписали более 35 миллионов электронных рецептов, по которым можно получить лекарства в столичных аптеках.

По словам заместителя главы департамента здравоохранения Ильи Тырова, такая технология позволяет жителям столицы приобретать и получать назначенные врачом лекарства, предъявив фармацевту QR-код рецепта на экране мобильного устройства.

Он подчеркнул, что в проекте участвует более 2,5 тысячи аптек и аптечных пунктов.



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