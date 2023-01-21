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Транспорт

"Специальный репортаж": средство от вождения

"Специальный репортаж": средство от вождения

Пассажиры самолета авиакомпании Azur Air все еще находятся в Узбекистане

На участке МЦК не будет движения поездов до утра

"Мой район. Навигатор": станция "Тютчевская" появится в Москве

"Мой район. Навигатор": в столице строится станция "Тютчевская"

Новый подземный тоннель свяжет станции МЦД

"Мой район. Навигатор": "Тютчевская" станция метро

Суд признал незаконными габариты разрешенной к провозу ручной клади "Победы"

На МЦК из-за строительства пешеходного тоннеля закрыт участок между Крымской и Хорошево

"Мой район. Навигатор": движение поездов ограничат между станциями Крымская и Хорошево

В Госдуме и МВД разрабатывают новый перечень лекарств, которые будут запрещены для водителей. За употребление некоторых препаратов, которые можно купить без рецепта в обычной аптеке, лишали прав и раньше, но теперь, вероятно, список будет расширен.

Автор Москвы 24 Антон Дергачев, который водит машину больше 10 лет, решил на себе испытать действие некоторых таблеток и сейчас расскажет, что показали тесты нарколога, и как изменилась скорость его реакции. Об этом – в программе "Специальный репортаж".

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Программа: Специальный репортаж
транспортвидеоАнтон Дергачев
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