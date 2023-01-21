"Специальный репортаж": средство от вождения

В Госдуме и МВД разрабатывают новый перечень лекарств, которые будут запрещены для водителей. За употребление некоторых препаратов, которые можно купить без рецепта в обычной аптеке, лишали прав и раньше, но теперь, вероятно, список будет расширен.

Автор Москвы 24 Антон Дергачев, который водит машину больше 10 лет, решил на себе испытать действие некоторых таблеток и сейчас расскажет, что показали тесты нарколога, и как изменилась скорость его реакции. Об этом – в программе "Специальный репортаж".