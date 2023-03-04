ЕС назвал новый способ транзакций для российских банков вместо SWIFT

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Евросоюз разрешил европейским банкам пользоваться альтернативными SWIFT способами, чтобы получать платежные поручения от российских кредитных организаций, отключенных от международной платежной системы, но не попавших под санкции, сообщает РБК.

Отмечается, что согласно разъяснениям ЕС от 28 февраля, такими альтернативными каналами могут быть неспециализированные службы обмена финансовыми сообщениями. Речь идет о бумаге, факсе, электронной почте.

В статье говорится, что банки, которые не попали в санкционный список, все еще могут проводить транзакции с европейскими кредитными организациями для неподсанкционной торговли. К таким финансовым организациям относится, например, Россельхозбанк.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия планирует добиться переподключения Россельхозбанка к международной системе SWIFT. По его словам, эта организация обеспечивает большинство транзакций по сельскохозяйственным операциям. Он добавил, что данный вопрос обсуждался в рамках консультаций с делегацией ООН.



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