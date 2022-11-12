Россия намерена добиться переподключения Россельхозбанка к SWIFT – МИД

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Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия планирует добиться переподключения Россельхозбанка к международной системе SWIFT. По его словам, этот вопрос обсуждался и в рамках консультаций с делегацией ООН.

"С моей точки зрения, переподключение Россельхозбанка (к SWIFT. – Прим. ред.), который обеспечивает большинство транзакций по сельскохозяйственным операциям, является ключевым вопросом. Без этого, естественно, мы просто не можем продвигаться вперед", – передает РИА Новости его слова.

Вершинин отметил, что есть вариант временного открытия корреспондентских счетов за рубежом. Однако единственным эффективным решением является обеспечение доступа Россельхозбанка к SWIFT, добавил он.

Кроме того, он обратил внимание на то, что представители ООН понимают необходимость решения этой проблемы.

Ранее Вершинин обменялся мнениями по реализации зерновой сделки с делегацией ООН. В России сочли полезными прошедшие консультации.

По его словам, работа в этом направлении продолжится. Это не последние консультации по вопросам реализации зерновой сделки, добавил он. Вершинин уточнил, что российская сторона в рамках обсуждений подчеркнула важность достижения реальных результатов.

Замглавы МИД сделал акцент на том, что зерновая сделка осуществляется в интересах обеспечения продовольственной безопасности.

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