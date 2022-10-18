Банки ЕС стали прекращать прием SWIFT-переводов из РФ

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Ряд зарубежных банков прекратил принимать SWIFT-переводы из российских кредитных организаций на фоне ужесточения санкций против РФ. Об этом сообщает газета "Известия".

Речь идет о швейцарском PostFinance, эстонском LHV Pank и французском Banque Populaire. Проблемы со SWIFT-переводами фиксируются и в других банках, о чем свидетельствуют отзывы пользователей. В их числе – шведский Swedbank и новозеландский Westpac New Zealand.

Отмечается, что обычно перечисленные средства за вычетом комиссии возвращаются обратно в течение 26 дней. Однако иногда они "теряются" где-то в пути.

Эксперты связывают участившиеся в европейских банках отказы по SWIFT-переводам с необходимостью дополнительно проверять средства, которые приходят из России. В итоге с учетом рисков и из соображений экономии ресурсов для многих организаций оказывается проще такие переводы заблокировать.

Ранее помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия сможет обойтись без системы SWIFT. По его словам, российские власти предприняли все усилия в направлении более комфортной внешнеэкономической деятельности.

Как позже объяснил экономист Михаил Беляев, банки спокойно могут обойтись и без SWIFT, поскольку это лишь "система оповещения банками друг друга о необходимости совершения финансовой операции". Вместо нее можно использовать любую другую и даже факс или телефон.



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