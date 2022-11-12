РФ и представители ООН обменялись мнениями по зерновой сделке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обменялся мнениями по реализации зерновой сделки с делегацией ООН. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, передает ТАСС.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам реализации "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия и российско-ооновского меморандума по нормализации отечественного сельхозэкспорта", – заявили в МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что эти пункты относятся к одному и тому же пакету мер, призванных обеспечить глобальную продовольственную безопасность.

Со стороны ООН в диалоге участвовали генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан и заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что что турецкая сторона намерена предложить продлить зерновую сделку еще на один год. Срок действующего соглашения истекает 19 ноября.

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