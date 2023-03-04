06:27Общество
Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве в субботу
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
По данным синоптиков, в субботу, 4 марта, в столице ожидаются облачная погода и небольшие осадки, местами умеренные, в том числе в виде мокрого снега. Об этом информирует Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 0 до -2 градусов, по области – от -4 до 1 градуса. На дорогах ожидается гололедица.
Восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 731 миллиметр ртутного столба.
Ранее руководитель прогностического центра "MЕТЕО" Александра Шувалова сообщила, что в столице в выходные ожидается обильный снегопад.
Синоптик объяснил, что к столице приближается ярко выраженный циклон, который сейчас закручивается над Балтийским морем.
Столичная Госавтоинспекция призвала водителей Москвы к внимательности на дороге из-за сложных погодных условий в городе.
"Атмосфера": облачная погода и снег ожидаются в Москве в выходные 4–5 марта
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