Благотворители сообщили о снижении числа воспитанников в детских домах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В период с 2006 по 2012 год в РФ была пристроена в семьи большая часть воспитанников детских домов. Сейчас же в стране популярность имеет опекунство, а не усыновление, сообщила президент благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам", член совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Елена Альшанская.

"Пик семейного устройства – с 2006 по 2012 год. У нас больше опеки, а не усыновления. В целом у нас усыновление в России не очень популярная форма устройства", – сообщила она в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Как объяснила Альшанская, разница между усыновлением и опекунством заключается в сохранении льгот для ребенка во втором случае. Дети, находящиеся под опекунством, могут претендовать на получение места в вузах, квартиры и другой поддержки от государства.

За последние 10 лет в региональных детских домах число детей снизилось в 2–3 раза. На фоне частичной мобилизации и санкций число желающих усыновить ребенка снизилось.

Ранее в Госдуме предложили создать для детей-сирот, подлежащих усыновлению, генетические паспорта. Подобная мера позволит усыновителю быть заранее проинформированным о наследственных заболеваниях ребенка и приложить необходимые усилия для решения проблем со здоровьем.



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