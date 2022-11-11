В СФ предложили закрепить "традиционные ценности" в Семейном кодексе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству предложил внести в Семейный кодекс поправки в части понятия "традиционные ценности". Об этом сообщает издание "Ведомости".

Как следует из рекомендаций сенаторов, к таковым должен быть отнесен союз мужчины и женщины (где основой отношений названы брак, родство, свойство и усыновление). Кроме того, авторы поправок предложили определить отношения родителей и детей как иерархические, где авторитет взрослых "имеет непреходящее значение".

В комитете СФ по конституционному строительству отметили, что у детей в отношениях с родителями сначала вырабатывается привычка, которая затем превращается в установку уважать чужой авторитет, считаться с ним и самостоятельно стремиться стать авторитетной личностью.

По словам политолога Павла Склянчука, обозначенные рекомендации не носят обязательный характер. При этом их может учесть подкомитет по гражданскому праву и семейному праву комитета Совфеда, где и готовят поправки в Семейный кодекс.

В августе 2021 года сенаторы подготовили концепцию единого законопроекта о поправках в Семейный кодекс. В частности, документ обозначает порядок изъятия ребенка из семьи по решению суда как крайнюю меру, заявила представитель Совфеда Елена Мизулина.

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