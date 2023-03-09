Эксперт перечислил способы защиты серверов от DDoS-атак

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Защитить интернет-ресурсы от массовых DDoS-атак помогут аппаратные и программные устройства. Об этом в беседе с RT сообщил эксперт из инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров.

"Если это средство защиты решает, что запрос – это попытка DDoS-атаки, то оно просто не пропускает его и тем самым снижает нагрузку на сервис", – пояснил специалист.

Вместе с тем киберэксперт предупредил об эпидемии вирусов-шифровальщиков в виде RaaS – экосистемы, предполагающей использование средств шифрования и вымогательства за этот счет.

Защитить ресурсы от такого вируса можно путем проверки контента в "песочнице", которая могла бы отследить активность того или иного ПО или файла внутри защищенного контура.

"Это должно быть некое дисковое пространство, загрузка вредоносного файла на который не повлечет за собой потерю работоспособности системы", – поделился Бедеров.

Ранее стало известно о появлении нового вредоносного вируса BlueFoх, способного взламывать учетные записи пользователей от различных сервисов.

BlueFox шифрует свой трафик, что усложняет его обнаружение. С помощью ПО злоумышленники могут продавать данные пользователей в даркнете или использовать их для взлома компаний.



Дуров заявил, что хакеры могут получить доступ к телефону пользователя через WhatsАpp

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!