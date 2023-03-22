Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:00

Шоу-бизнес

На голливудскую актрису Гвинет Пэлтроу подал иск в суд 76-летний мужчина

На голливудскую актрису Гвинет Пэлтроу подал иск в суд 76-летний мужчина

Новости часа: аэропорт Сочи заработал в штатном режиме после задержек из-за тумана

"Актуальный репортаж": суд запретил владельцу участка в Одинцове содержать диких животных

"Актуальный репортаж": ребенок питерского блогера-сыроеда Лютого умер от истощения

"Московский патруль": экс-главе кизлярского ОМВД вынесли приговор за теракты в метро

Суд запретил блогеру Лерчек пользоваться интернетом

Экс-глава кизлярского ОМВД получил пожизненный срок за теракты в Москве в 2010 году

Филипп Киркоров выиграл суд у православных активистов

"Московский патруль": убийцу бизнесмена Маругова признали вменяемым

"Московский патруль": подмосковный суд вынес приговор убийце 5-летней девочки

Компенсацию за четыре сломанных ребра и сотрясение мозга потребовали от Гвинет Пэлтроу. На голливудскую актрису подал иск в суд 76-летний мужчина. Он утверждает, что Пэлтроу сбила его, катаясь на лыжах на одном из курортов в 2016 году. В результате он получил травмы.

При этом пострадавшего возмутило, что актриса якобы не поинтересовалась его состоянием, а поднялась на ноги и поехала дальше. За свои физические и моральные страдания мужчина запросил 300 тысяч долларов.

Но защита актрисы с такой версией не согласна. Адвокаты говорят, что это в Пэлтроу врезались, а мужчина теперь пытается заработать на чужой славе. Поэтому был подан встречный иск на символическую сумму в один доллар.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судышоу-бизнесвидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика