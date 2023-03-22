На голливудскую актрису Гвинет Пэлтроу подал иск в суд 76-летний мужчина

Компенсацию за четыре сломанных ребра и сотрясение мозга потребовали от Гвинет Пэлтроу. На голливудскую актрису подал иск в суд 76-летний мужчина. Он утверждает, что Пэлтроу сбила его, катаясь на лыжах на одном из курортов в 2016 году. В результате он получил травмы.

При этом пострадавшего возмутило, что актриса якобы не поинтересовалась его состоянием, а поднялась на ноги и поехала дальше. За свои физические и моральные страдания мужчина запросил 300 тысяч долларов.

Но защита актрисы с такой версией не согласна. Адвокаты говорят, что это в Пэлтроу врезались, а мужчина теперь пытается заработать на чужой славе. Поэтому был подан встречный иск на символическую сумму в один доллар.

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